  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK bitme noktasında! 836 terörist öldürüldü
Gündem

PKK bitme noktasında! 836 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlar neticesinde, son 3,5 ay içinde 836 terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 08:18:00 -
PKK bitme noktasında! 836 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist daha kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 836'ya ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 55'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! Pensilvanya’da teröristbaşı neler konuşuyor?
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! Pensilvanya’da teröristbaşı neler konuşuyor?

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında dikkat çe..
Hadise'ye Reza Zarrab şoku!
Gündem

Hadise'ye Reza Zarrab şoku!

ABD'nin Türkiye'ye karşı operasyonda kullandığı ve şu anda FBI'nın korumasında olan Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'y..
İftarda bir araya geldiler
Gündem

İftarda bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile birlikte iftar y..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay