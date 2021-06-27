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Gündem "PKK bağlantımız yok" yalanı ellerinde patladı! ABD hemen devreye girdi
Gündem

"PKK bağlantımız yok" yalanı ellerinde patladı! ABD hemen devreye girdi

PYD/YPG’yi PKK’dan ayrı bir terör örgütüymüş gibi pazarlayan ABD’nin oyununu Suriye’nin Haseke kentindeki yürüyüş bozdu. Türkiye’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarını protesto etmek için toplanan gruplar Öcalan ve diğer teröristlerin fotoğrafını taşıdı. Oyunu açığa çıkan ABD, hemen teröristbaşı Mazlum Abdi'yi arayarak fırça çekti; bayraklar indirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 07:31:00 -
"PKK bağlantımız yok" yalanı ellerinde patladı! ABD hemen devreye girdi

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG, örgütün televizyon kanalları üzerinden verdiği talimatla, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta düzenlediği operasyonlar ve Kürt Bölgesel Yönetimi’nin desteğinin protesto edilmesi için çağrı yapmıştı. Bunun üzerine Suriye’nin kuzeyindeki bazı şehir ve ilçelerde “Onur Yürüyüşü” adı altında gösteriler düzenlendi. Gösterilerde PKK ve YPG’yi temsil eden paçavralar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık’ın posterleri taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yakıldığı gösterilerde, yapılan konuşmalarda da Türkiye ve Kürt Bölgesel Yönetimi hedef alındı.

Bu görüntüler; YPG’yi meşrulaştırmak için PKK’dan ayrı bir örgütmüş gibi göstermeye çalışan ABD’yi kızdırdı. ABD’nin terör örgütü ile ilişkilerini organize etmek için Suriye’nin kuzeyine yolladığı Büyükelçi David Brownstein, örgüte sert bir fırça attı. YPG elebaşlarından “Mazlum Kobani” kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüşen Brownstein, gösteri ve yürüyüşlerde terör örgütü PKK’yı sembolize eden materyal kullanılmamasını istedi.

Türkiye’nin PKK ile YPG/SDG’nin aynı örgüt olduğunu söylediğini aktaran Brownstein, bu bayrak ve posterlerin kullanılmasının sözde özerk yönetimi tehlikeye sokacağını söyledi. Brownstein, “Özerk yönetimin PKK kadroları tarafından yönlendirilmesinin sonuçları olur” mesajı verdi. Ayrıca Barzani’nin bölgedeki uzantısı olan gruplarla YPG arasındaki birlik görüşmelerinin başarısının da PKK’nın bölgeden çekilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Paçavralar indirildi

ABD’nin uyarısı üzerine, Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin işgal altında tuttuğu bölgelerde PKK ve Öcalan temizliği başladı. Can güvenliği nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen Kürt Ulusal Konseyi’nin bir üyesi, “ABD’nin uyarısı sonrasında PKK’yı temsil eden tüm semboller toplandı” dedi. Bölgeyi yakından takip eden Syria TV yöneticisi Maher El Vakaa da “ABD yönetiminin uyarısı ile örgüt yönetiminde sözde kamu dairelerindeki sözde bayrak ve posterler toplandı ama bu, o bölgedeki PKK varlığını ortadan kaldırmaz. PKK’nın bölgedeki varlığı her zaman gündemde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak

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Yorumlar

Eda

Amerikan usaklari yobazlra bak hele, ne yapsaniz bos hepiniz teker teker avlanip gebereceksiniz. Siz ABD dag ayilari terrörist degilde nesiniz? Sizler bundan sonra degil türkiye irak suriye siz bundan sonra avrupada terrör estireceksini babaniz ABD ananiz Avrupa sizi koruyamiyacak neslinizi kökünü kazayacagiz. Soysuzk kani bozuk serefsiz yobazlar elimize her gectigi firsatta kafaniza bombalari yagdiracagiz.
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