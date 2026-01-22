PKK Avrupa’yı yakıyor! Biraz da siz uğraşın

Yıllardır PKK militanlarına "özgürlük savaşçısı" kılıfıyla kucak açan Belçika, bugün terörün gerçek yüzüyle tanıştı.

Brüksel Alev Alev: Terör Kapınıza Dayandı

Sokaklarda barikatlar kuran, kamu mallarını yağmalayan ve polisle çatışan PKK yandaşları, Avrupa’nın göbeğinde kaos çıkardı. Türkiye’nin uyarılarına kulak tıkayan Avrupalı liderler, Brüksel sokaklarından yükselen dumanları izlerken, başlarına nasıl bir bela aldıklarını nihayet anladılar.

"Biraz da Siz Uğraşın!"

Türkiye yıllardır "Terörün dini, dili, ırkı olmaz; bugün bizi yakan ateş yarın sizi de yakar" diye haykırırken, Avrupa başkentleri terör örgütünün finans ve eleman devşirme merkezi haline gelmişti. Kandil’in piyonları şimdi Brüksel’de, Paris’te, Berlin’de terör estiriyor. Yıllarca bu eli kanlı katilleri Türkiye’ye karşı koz olarak kullanan Batı dünyasına şimdi İslam coğrafyasından tek bir ses yükseliyor: Beslediğiniz yılan sizi sokmaya başladı, şimdi biraz da siz uğraşın!