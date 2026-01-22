  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem PKK Avrupa’yı yakıyor! Biraz da siz uğraşın
Gündem

PKK Avrupa’yı yakıyor! Biraz da siz uğraşın

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Suriye topraklarında Suriye Ordusu tarafından PKK-SDG unsurlarının süpürülmesi, Kandil'deki terör baronlarını kudurttu. Kandil’den gelen "sokaklara çıkın" talimatıyla harekete geçen terör sempatizanları, başta Belçika’nın başkenti Brüksel olmak üzere Avrupa şehirlerini savaş alanına çevirdi. Yıllardır Türkiye’ye karşı terör örgütünü palazlandıran, onlara ofisler açıp miting izni veren Avrupa, şimdi kendi beslediği canavarın pençesinde can çekişiyor.

Yıllardır PKK militanlarına "özgürlük savaşçısı" kılıfıyla kucak açan Belçika, bugün terörün gerçek yüzüyle tanıştı.

Brüksel Alev Alev: Terör Kapınıza Dayandı

Sokaklarda barikatlar kuran, kamu mallarını yağmalayan ve polisle çatışan PKK yandaşları, Avrupa’nın göbeğinde kaos çıkardı. Türkiye’nin uyarılarına kulak tıkayan Avrupalı liderler, Brüksel sokaklarından yükselen dumanları izlerken, başlarına nasıl bir bela aldıklarını nihayet anladılar.

 

"Biraz da Siz Uğraşın!"

Türkiye yıllardır "Terörün dini, dili, ırkı olmaz; bugün bizi yakan ateş yarın sizi de yakar" diye haykırırken, Avrupa başkentleri terör örgütünün finans ve eleman devşirme merkezi haline gelmişti. Kandil’in piyonları şimdi Brüksel’de, Paris’te, Berlin’de terör estiriyor. Yıllarca bu eli kanlı katilleri Türkiye’ye karşı koz olarak kullanan Batı dünyasına şimdi İslam coğrafyasından tek bir ses yükseliyor: Beslediğiniz yılan sizi sokmaya başladı, şimdi biraz da siz uğraşın!

