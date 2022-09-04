Piyasayı tümüyle mahvedecek petrol krizi! Rusya kararını verdi

G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda anlaşmaya varırken, Rusya da yaptırımı uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin çoğunluğu ile Rusya'nın karşısında yer almayı tercih eden ülkelerin bulunduğu blok, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Rusya'nın Avrupa'ya sattığı doğalgazı kesmesi sonrası, G7 ülkeleri de Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması kararı aldı.

AA'nın haberine göre; G7 ülkelerinin maliye bakanları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı atılacak adımlar ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki zararlı etkilerine verilecek tepkiyi görüşmek üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

G7 ülkelerinden Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, G7 ülkelerinin Ukrayna’nın yanında olmayı sürdüreceği ifade edilirken, Rusya’nın işgal girişiminin küresel ekonomide istikrarsızlığa neden olduğu, küresel enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. G7 ülkelerinin Rusya’nın saldırgan tutumuna yanıt olarak uygulanan koordineli yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Moskova’nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen karar kapsamında rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal etmesine yalnızca G7 koalisyonu tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden izin verileceği bildirildi.

"Bu piyasayı tümüyle mahvedecektir"

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere G7 ülkelerinin, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasıyla ilgili yürüttüğü girişimleri değerlendirdi.

Söz konusu girişimleri "saçmalık" olarak nitelendiren Novak, "Dünyanın enerji güvenliğini sağlayan petrol piyasasının işleyişine müdahale etmek, bu piyasanın istikrarsızlaşmasına neden olacaktır. Bu piyasayı tümüyle mahvedecektir." dedi.

Rusya'dan kısıtlama tehdidi

Novak, Rus petrolünün fiyatına kısıtlamalar getirilirse, buna karşılık vereceklerini vurgulayarak, "O zaman biz de kısıtlamalar getireceğiz. Bu tür şirketler veya ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyeceğiz çünkü piyasa dışı koşullarda çalışmayacağız." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, Çin'in ve Hindistan'ın söz konusu girişimi desteklemediklerini sözlerine ekledi.

G7'nin amacı, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak

Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu ifade etmişti.