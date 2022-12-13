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Gündem Piyasanın en ucuz ayçiçek yağını satışa sundular! Kampanyanın bitmesine 1 gün kaldı
Gündem

Piyasanın en ucuz ayçiçek yağını satışa sundular! Kampanyanın bitmesine 1 gün kaldı

Piyasadaki en ucuz ayçiçek yağının satıldığı Tarım Kredi Marketleri'nde kampanyanın bitmesine iki günden az bir süre kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 19:45:00 -
Piyasanın en ucuz ayçiçek yağını satışa sundular! Kampanyanın bitmesine 1 gün kaldı

Tarım Kredi Kooperatif Market'lerinde indirim yağmuru devam ediyor.

Son zamanlarda temel gıda ürünlerine gelen zamlar ile birlikte vatandaşlar ucuz yağ arayışına girdi Tarım Kredi Kooperatif Market'te 5 litre ayçiçek yağı 135 TL'den satışa sunulmuş durumda.

1-15 Aralık tarihleri arasında...

Piyasadaki en ucuz ayçiçek yağının satıldığı Tarım Kredi Marketleri'nde indirim kampanyası 1-15 Aralık tarihleri arasında devam edecek.

Kampanyanın bitimine iki gün kaldı.

Tarım Kredi Marketleri'nde TMO marka ayçiçek yağı 135 liradan satılıyor.

Vatandaşlar PttAvm üzerinden de 135 liralık ayçiçek yağına ulaşabiliyor.

İnternet üzerinden yapılan alımlarda ise kargo ücreti ekleniyor.

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