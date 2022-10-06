Piyasanın 20-25 lira altından satışa sundular! Vatandaş ayçiçek yağına akın etti
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ucuz ayçiçek yağı kampanyasına vatandaş tarafından büyük ilgi gösteriliyor.
Ayçiçek yağı fiyatlarının cep yakması sonucunda vatandaşlar ucuz ayçiçek yağı almak için kuyruğa girdi. Batman'da vatandaş TMO önünde kuyruk oldu.
Ayçiçek yağı kuyruklarına bir yenisi Batman'da eklendi. Vatandaşlar, uygun fiyata sıvı yağ alabilmek için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve ucuz yağa büyük ilgi gösterildi.
Market zincirleri başta olmak üzere piyasada fiyatı 150 TL'den 250 TL'ye kadar çıkan 5 litrelik ayçiçek yağını TMO 135 TL'den satıyor.