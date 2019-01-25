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Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley:- "Fed, ocak ayı toplantısında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bırakacak- Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy:- "Fed Başkanı Powell, ılımlı seyreden ekonomik büyüme, kontrol altındaki enflasyon ve bütün belirsizliklerle birlikte aşağı yönlü risklerin yukarı yönlü risklere ağır bastığı açıklamasında bulunacak"

25 Ocak 2019 Cuma 11:00
Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - RBC Ekonomik Araştırmalar Yardımcı Başekonomisti Paul Ferley, ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Fed ocak ayının sonunda faiz kararını açıklayacak. Aralık ayı toplantısında politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükselten bankanın bu toplantısında pas geçmesi bekleniyor.

Aralık ayına ilişkin Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da piyasalar tarafından "güvercin" olarak algılanmıştı. Tutanaklarda Fed yetkililerinin birçoğunun gelecekteki faiz artırımı konusunda sabırlı olduğu, nispeten sınırlı miktarda faiz artırımının daha uygun olunabileceği belirtilmişti. Fed Başkanı Jerome Powell da Fed'in faizlerin artırılması konusunda sabırlı davranma olanağına sahip olduğunu ifade ederken, Fed üyeleri de faizlerin artırılmasına ara verilebileceğine ve faiz artırımını destekleyecek kanıt olmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Fed Başkanı Powell'ın ve Fed üyelerinin güvercin söylemleri, FOMC tutanaklarından da benzer tonda açıklamaların gelmesi, piyasalarda bu yıl faiz artışı yapılmayacağı fiyatlamalarını da güçlendirdi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ferley, bankanın faiz artırımını durdurmak için bazı zorlayıcı sebepler olduğunu ifade etti. Ferley, bu sebeplerin federal hükümetin kapalı olması, ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilaf ve finansal piyasalardaki volatilite olduğunu aktardı.

Federal hükümetin kapalı olmasının yakın vadeli büyüme için tek başına aşağı yönlü bir risk oluşturmayacağını dile getiren Ferley ancak bunun ekonomik raporların düzenli akışını sekteye uğrattığını, ekonominin mevcut durumuyla ilgili değerlendirmelerin karışık hale geldiğini anlattı.

Söz konusu aşağı yönlü risklerin ileriki aylarda hafifleyeceğini söyleyen Ferley, bu baskıların azalmasıyla Fed'in yılın ortalarına kadar tekrar sıkı para politikasına dönmesinin beklendiğini vurguladı.

Ferley, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.


- Tarım dışı istihdam gerileyebilir


ABD'de ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdamın 312 binlik artıştan 165 bine gerileyebileceğini kaydeden Ferley, düşüşün federal hükümetin kapalı olmasından kaynaklanmayacağını çünkü izin verilen ve mevcut çalışan kamu çalışanlarının ödemelerinin yapılacağını belirtti.

Berenberg ABD,Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy de Fed'in faizleri değiştirmeyeceğini ifade etti.

Fed'in ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde gerçekleştiğini belirteceği öngörüsünde bulunan Levy, Fed Başkanı Powell'ın ılımlı seyreden ekonomik büyüme, kontrol altındaki enflasyon ve bütün belirsizliklerle birlikte aşağı yönlü risklerin yukarı yönlü risklere ağır bastığı açıklamasında bulunacağını dile getirdi.











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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:00
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