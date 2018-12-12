Piyasaların gözü bu toplantılarda

Ekonomi Servisi

İç piyasalarda üçüncü çeyrekte yaşanan dalgalanmanın tamiri sürerken, yılın son haftalarında gerçekleşecek olan toplantılar 2019 yılına büyük ölçüde ışık tutacak. İşte piyasaların dikkatle izleyeceği dört toplantı ve muhtemel yansımaları.

FED’in faiz kararı

2019 yılında özellikle finansal piyasaları ve koşulları belirleyecek olan ABD merkez bankası Fed’in para politikası olacak. Fed en son toplantısında 2019 yılında üç faiz artışı daha yapabileceğini öngörüyordu. Ancak hem ABD başkanının ağır eleştirileri hem de dünyadaki yumuşak iniş yani yavaşlama beklentileri ile birlikte Fed’in daha az faiz artırımına gideceği şeklinde bir beklenti oluşmaya başladı. Fed bu beklentiye 18-19 Aralık tarihlerinde yapacağı toplantıda cevap verecek.

AMB’nin kararı

Avrupa Birliği parasal genişlemenin etkileri ile 2017 yılında kalıcı ve göreceli hızlı bir ekonomik büyüme göstermiş, enflasyon da giderek yüzde 2.0’ye yaklaşmaya başlamıştı. Bu çerçevede Avrupa Merkez Bankası (AMB) da parasal genişlemeyi 2018 yılı sonunda bitireceğini açıkladı. Ancak Avrupa Birliği 2018 yılında kademeli olarak yavaşlamaya başladı ve büyüme üçüncü çeyrekte yüzde 2.0’nin de altına geriledi. Ayrıca Brexit belirsizliği sürerken İtalya ve Merkel sonrası Almanya ve AB endişeleri ortaya çıktı. Bu koşullarda Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişlemeyi bitirme olasılığı da azalmaya başladı. Bu soru cevabını 13 Aralık’taki AMB toplantısında bulacak. Beklenti ise parasal genişlemenin uzatılacağı yönünde.

İngiltere’nin Brexit çıkmazı

AB ile İngiltere (Büyük Britanya) ayrılık anlaşması ile ayrılık sonrası dönemi şekillendirecek siyasi deklarasyon konusunda anlaştılar. Ancak bu anlaşmanın hayata geçebilmesi için İngiltere parlamentosunun anlaşmaları onaylaması gerekiyor. Aralık ayı içinde bu oylamanın yapılması planlanıyor. Parlamento onay verirse AB ile İngiltere anlaşma sonrası ilişkiler için müzakerelere başlayacak. Parlamento onay vermezse hem İngiltere’de siyasi bir kriz yaşanacak hem de anlaşmasız ayrılığa kadar gidebilecek sıkıntılı bir döneme girilecek. İkincisi halinde Euro’nun zayıflaması kaçınılmaz olacak. Bu arada “Avrupa Birliği liderleriyle Brexit konusundaki şüphelerimi görüşeceğim’’ diyen İngiltere Başbakanı Theresa May, önceki gün yaptığı açıklamada parlamentoda yapılması planlanan Brexit oylamasının ertelendiğini belirtmişti.

Yeni asgari ücret için geri sayım

2019 yılı yaklaşırken sabit gelirli çalışanlar ve vatandaşlar da ücret artışının ne olacağını merak ediyor. 2019 yılı asgari ücretini belirleyecek asgari ücret komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık’ta yapmıştı. İkinci toplantı ise yarın yapılacak. Tarafların teklifleri asgari ücret artışındaki aralığı da belirlemiş olacak.