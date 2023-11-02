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Ekonomi Piyasaların da "eli tetikte"
Ekonomi

Piyasaların da "eli tetikte"

Yeniakit Publisher
2023-11-02 13:30:13 - 2023-11-02 13:30:12
Piyasaların da "eli tetikte"

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ekim ayındaki ekonomik konjonktürü etkiledi. İşgalin sarsıcı tesiri finansal verileri tetiklerken beklentilerdeki algı da yeniden şekillendi.

7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e düzenlendiği operasyonun ardından İsrail savaş durumu ilân ederek Gazze’ye saldırılar düzenledi. İnsanî açıdan istenmeyen sonuçlar doğuran söz saldırının ekonomik etkileri de piyasalarda takip edildi.

Böyle bir savaşın piyasalarda risk algısını artırması sonucu güvenli liman olarak görülen dolar ve altında yükseliş oluşturması, savaşın çıktığı bölge nedeniyle petrol fiyatlarına etkisi gibi dünya piyasalarını etkileyen sonuçlarının yanı sıra bölgeye yakın ülkelerin ekonomileri üzerinde de etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

Piyasaların tepkisi

Vakıfbank ekonomik araştırmaların aylık değerlendirmesine göre; Ekim ayında Avrupa Merkez Bankası (ECB), para politikası toplantısında beklentilere paralel olarak faizlerde değişikliğe gitmedi. Öte yandan, ABD ve Avrupa’da 2023 yılı üçüncü çeyrek büyüme oranları izlendi. Öncül verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde ABD ekonomisi çeyreklik bazda %4.9 büyürken; Euro Bölgesi ekonomisi ise bir önceki çeyreğe göre %0.1 küçüldü.

IMF, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için %3’te sabit bırakırken; gelecek yıl için %3'ten %2.9'a düşürdü. IMF, küresel enflasyon tahminini 2024 yılı için Temmuz ayındaki %5.2’den Ekim ayında %5.8’e güncelledi.

Gelişmeler takip edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını beklentilere paralel 500 baz puan artırarak %35’e yükseltti. İsrail-Filistin savaşı nedeniyle bu ayki metine jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturduğu ifadesi eklendi. TCMB, sadeleşme ve TL mevduat payının artırılmasına yönelik kararlar aldı. Enflasyon Eylül’de %61.53’e yükseldi ve son 9 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon, büyüme ve cari açık beklentisi yükseldi. IMF, Türkiye’ye yönelik 2023 büyüme tahminini %3’ten %4’e güncelledi.
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