Piyasaları "ayı ve boğa" şekillendiriyor

Yurt içi piyasaları değerlendirirken çokça karşımıza çıkan terimlerden birisi de "Ayı ya da boğa" tabiri. Finansal okuryazarlık anlamında da bu iki teknik terim merak edilen konuların başında geliyor. Peki BIST 100 endeksini tanımlamak adına kullanılan bu terimlerin ne anlama geldiğini merak ediyor musunuz?

Boğa trendi nedir?

Boğalar saldırıları sırasında boynuzlarını aşağıdan yukarıya doğru, ayılar ise bir saldırı anında pençelerini tepe seviyeden aşağıya doğru savurmaktadırlar. Piyasada da bu hareketler dip seviyeden yukarı yöne doğru ve tepe seviyeden aşağı yöne doğru gerçekleşiyor. Bu yüzden yükseliş eğilimi gösteren piyasalar boğa piyasası olarak isimlendirilmektedir. Hisselerin belli bir periyod içinde en düşük seviyesinden yüzde 20 yükseldiği, piyasada okların yukarı yönlü olduğu bu trende boğa piyasası tanımı kullanılıyor

Ayı tendi nedir?

Bir diğer tanımlama ise Ayı trendi. Ayı piyasası ya da diğer adıyla “bear market”, fiyatların düşüş trendinde olduğu dönemi ve kötümser tablonun hakim olduğu piyasayı tarif etmek amacıyla kullanılıyor. Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söyleyebilmek için, önce ana trendin aşağı yönlü olması, bununla birlikte bir önceki tepe seviyesinden yüzde 20 aşağı yönlü bir hareket olması gerekiyor.