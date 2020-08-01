Piyasaları altüst edecek gelişme! Dev ülke altını yasaklama kararı aldı

Altın fiyatlarındaki artış sürüyor. Koronavirüsün başlamasının ardından dünya genelinde altındaki artış bir türlü durdurulamıyor.

ABD ile yaşanan ticaret savaşı ile gündeme gelen Çin, altındaki artışın ardından flaş bir önlem kararı aldı.

Ekonomist Ertan Öz, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Öz, "Çin altındaki yükseliş nedeniyle tedbir alma kararı aldı. Bankalara altın alımlarını soğutun, durdurun talimatı verdi. Ama Çin'i altını tamamen yasaklasa bile kendisi Merkez Bankası sahibi olduğu için altın alımlarına çoğunlukla gizli olarak devam edecek. Kamuoyunda Çin'in bunu gizlice yapacağı konuşuluyor" dedi.