  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Piyasaları altüst edecek gelişme! Dev ülke altını yasaklama kararı aldı

Ekonomist Erkan Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Çin'in altını ve doları tamamen bırakma kararı aldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-01 13:52:00 -
Piyasaları altüst edecek gelişme! Dev ülke altını yasaklama kararı aldı

Altın fiyatlarındaki artış sürüyor. Koronavirüsün başlamasının ardından dünya genelinde altındaki artış bir türlü durdurulamıyor.

ABD ile yaşanan ticaret savaşı ile gündeme gelen Çin, altındaki artışın ardından flaş bir önlem kararı aldı.

Ekonomist Ertan Öz, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Öz, "Çin altındaki yükseliş nedeniyle tedbir alma kararı aldı. Bankalara altın alımlarını soğutun, durdurun talimatı verdi. Ama Çin'i altını tamamen yasaklasa bile kendisi Merkez Bankası sahibi olduğu için altın alımlarına çoğunlukla gizli olarak devam edecek. Kamuoyunda Çin'in bunu gizlice yapacağı konuşuluyor" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hoca

Palavra olduğu apaçık bir haber. Nasıl yayınlarsınız böyle gereksiz haberleri
  • Yanıtla
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı