Piyasalarda gün sonu: İşte rakamlar

BIST 100 endeksi, güne 10,12 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 2.403,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 2.400,92, en yüksek,2.450,16 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,33 artışla 2.449,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,24, sanayi endeksi yüzde 1,10, hizmetler endeksi yüzde 1,05 ve teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 68,66 puan ve yüzde 2,58 yükselişle 2.731,36 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 19'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.953,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.953,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 922 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,7059 lira, satışta 14,7648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,7110 lira, satışta 14,7699 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 22,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 23,98'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/ Dolar paritesi 1,0887, sterlin/dolar paritesi 1,3035, dolar/yen paritesi de 125,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,25 düşüşle 98,76 dolardan işlem görüyor.