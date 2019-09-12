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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,52 değer kazanarak 102.447,26 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artarak 278 bin liraya yükseldi

12 Eylül 2019 Perşembe 18:21
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 525,11 puan artışla 102.447,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 389,67 puan ve yüzde 0,38 artarak 102.311,82 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 63,58 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 101.985,73 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.746,12 puanı, en yüksek 103.008,99 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kazanarak 102.447,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,10 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 866,98 puan ve yüzde 0,68 artarak 127.718,82 puandan kapandı. İşlem gören 528 hisse senedinin 167'si prim yaptı, 195'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Bim Birleşik Mağazalar ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.513,36 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.513,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 278 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7243 lira, satışta 5,7473 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7671 lira, satışta 5,7902 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,86'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,41'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1037, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 107,88 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,74 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 18:21
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