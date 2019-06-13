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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 2,27 değer kaybederek 90.501,48 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 251 bin 200 liraya yükseldi

13 Haziran 2019 Perşembe 18:18
Piyasalarda gün sonu
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.104,35 puan azalışla 90.501,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 432,98 puan ve yüzde 0,47 azalarak 92.172,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.455,90 puan ve yüzde 1,57 azalışla 91.149,94 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.501,48 puanı, en yüksek 92.172,86 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 değer kaybederek 90.501,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,50, sanayi endeksi yüzde 1,84, teknoloji endeksi yüzde 3,42 ve hizmetler endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.746,88 puan ve yüzde 2,37 azalarak 113.136,34 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 80'i prim yaptı, 309'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Akbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



- Altının onsu 1.337,85 dolar



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.337,85 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 251 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8223 lira, satışta 5,8456 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7956 lira, satışta 5,8188 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,45'ten, bileşik getirisi de yüzde 22,60'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1271, sterlin/dolar paritesi 1,2728, dolar/yen paritesi de 108,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,08 dolardan işlem görüyor.
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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:18
  1. Piyasalarda gün sonu

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