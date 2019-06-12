Piyasalarda gün sonu Borsa, yüzde 0,24 değer kaybederek 92.605,84 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artarak 248 bin 700 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 219,73 puan azalışla 92.605,84 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 88,24 puan ve yüzde 0,10 azalarak 92.737,32 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 388,33 puan ve yüzde 0,42 artışla 93.213,90 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.402,08 puanı, en yüksek 93.614,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybederek 92.605,84 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,26 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 267,51 puan ve yüzde 0,23 azalarak 115.883,22 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 176'sı prim yaptı, 170'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank ve Koza Anadolu Metal Madencilik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.







- Altının onsu 1.335,56 dolar







Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.335,56 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 248 bin 700 lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,7956 lira, satışta 5,8188 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,7751 lira, satışta 5,7982 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,61'den, bileşik getirisi de yüzde 22,78'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1323, sterlin/dolar paritesi 1,2728, dolar/yen paritesi de 108,43 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,39 dolardan işlem görüyor.

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