Piyasalarda gün sonu Borsa, yüzde 1,21 değer kaybederek 103.266,58 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalarak 225 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.263,35 puan azalışla 103.266,58 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 159,92 puan ve yüzde 0,15 artarak 104.689,85 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 426,60 puan ve yüzde 0,41 azalarak 104.103,33 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 102.956,65 puanı, en yüksek 104.832,92 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,21 değer kaybederek 103.266,58 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 0,65, teknoloji endeksi yüzde 2,24, hizmetler endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybetti.



BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.917,54 puan ve yüzde 1,46 azalarak 129.410,57 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 127'si prim yaptı, 242'si geriledi. Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.







- Altının onsu 1.330,15 dolar







Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.306,91 dolardan işlem görüyor.



Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 225 bin lira oldu.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,3404 lira, satışta 5,3618 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3140 lira, satışta 5,3353 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,10'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,92'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1387, sterlin/dolar paritesi 1,3258, dolar/yen paritesi de 111,87 düzeyinde seyrediyor.

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