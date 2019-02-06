0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,13 değer kazanarak 102.584,26 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 220 bin 400 liraya yükseldi- Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1382, sterlin/dolar paritesi 1,2958, dolar/yen paritesi de 109,69 düzeyinde seyrediyor

06 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,84 puan artışla 102.584,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 450,76 puan ve yüzde 0,44 artarak 102.899,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 355,07 puan yüzde 0,35 azalarak 102.093,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.620,48 puanı, en yüksek 103.089,18 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazanarak 102.584,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,32 ve sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 81,44 puan ve yüzde 0,06 azalarak 128.869,72 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 218'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), İş Bankası (C) ve Yapı Kredi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.313,51 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.313,51 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 220 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2052 lira, satışta 5,2261 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1943 lira, satışta 5,2151 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1382, sterlin/dolar paritesi 1,2958, dolar/yen paritesi de 109,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,65 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
  1. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslam karşıtlarından Salah'a çirkin saldırı!
    1. İslam karşıtlarından Salah'a çirkin..
    2. KKK 2019 Uzman Erbaş alımı başvuruları..
    3. Venezuela'da önlemler alındı! Sınır..
    4. "Oyumuzu verirken 10 defa düşünmemiz..
    5. Ateist Çipras, İstanbul'da ayin yaptı!..
    6. CHP'li başkan açıkladı: Başka..
    7. Nijerya'da muhalefet liderinden..
    8. 2022 engelli maaşı nasıl alınır? |..
    9. Yok böyle namussuzluk! Çaldıkları..
    10. 2019 ASDEP başvurusu ne zaman?
    11. Rusya'nın bazı Türk vatandaşlarına..
    12. Kartal'daki çökme olayına yayın yasağı..
    13. Talimat verildi! Okul deposunda yaşam..
    14. ABD'ye sert uyarı: Suriye'den çekilin
    15. Libya'daki Ganalı düzensiz göçmenler..
    16. Netanyahu'nun rakibinden Batı..
    17. GÜNCELLEME - Brezilya'da barajın..
    18. Brüksel'de her yeni doğan bebeğe..
    19. Şule Çet'in ölümüyle ilgili dava
    20. Kartal'da bina çökmesi olayına yayın..
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    Markette tepki çeken afiş! Gören mağazayı terk ediyor
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    06 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi