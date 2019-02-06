Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 135,84 puan artışla 102.584,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 450,76 puan ve yüzde 0,44 artarak 102.899,19 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 355,07 puan yüzde 0,35 azalarak 102.093,35 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.620,48 puanı, en yüksek 103.089,18 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazanarak 102.584,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,32 ve sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 81,44 puan ve yüzde 0,06 azalarak 128.869,72 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 152'si prim yaptı, 218'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), İş Bankası (C) ve Yapı Kredi bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.313,51 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.313,51 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 220 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2052 lira, satışta 5,2261 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1943 lira, satışta 5,2151 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1382, sterlin/dolar paritesi 1,2958, dolar/yen paritesi de 109,69 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,65 dolardan işlem görüyor.