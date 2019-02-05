Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 193,42 puan artışla 102.448,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 510,05 puan ve yüzde 0,50 artarak 102.765,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 919,05 puan yüzde 0,90 artarak 103.174,06 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 101.755,58 puanı, en yüksek 103.852,06 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazanarak 102.448,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,63 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,26 ve mali endeks yüzde 0,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 354,58 puan ve yüzde 0,28 artarak 128.951,16 puandan kapandı. İşlem gören 523 hisse senedinin 155'i prim yaptı, 217'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Kardemir (D) ve VakıfBank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.314,72 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.314,72 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalarak 219 bin 500 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,1943 lira, satışta 5,2151 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,2157 lira, satışta 5,2366 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1405, sterlin/dolar paritesi 1,2948, dolar/yen paritesi de 109,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,50 dolardan işlem görüyor.