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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,40 değer kazanarak 92.053,84 puana yükseldi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,60 artarak 229 bin 100 liraya yükseldi

14 Ocak 2019 Pazartesi 18:21
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 366,80 puan artışla 92.053,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 861,65 puan ve yüzde 0,94 azalarak 90.825,39 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 750,33 puan ve yüzde 0,82 değer kaybederek 90.936,71 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 90.388,37 puanı, en yüksek 92.053,84 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanarak gün içinde gördüğü en yüksek seviyeden kapanış yaptı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,31 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 583,05 puan ve yüzde 0,51 artarak 115.741,37 puandan kapandı. İşlem gören 520 hisse senedinin 149'u prim yaptı, 223'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.291,95 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.291,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre 1,60 artışla 229 bin 100 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,5065 lira, satışta 5,5285 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4205 lira, satışta 5,4422 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,11'den, bileşik getirisi de yüzde 18,93'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1468, sterlin/dolar paritesi 1,2856, dolar/yen paritesi de 108,17 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,25 dolardan işlem görüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 18:21
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