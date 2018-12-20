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Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,75 değer kaybederek 91.854,08 puana geriledi - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,14 azalışla 211 bin 750 lira oldu

20 Aralık 2018 Perşembe 18:36
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 698,64 puan azalışla 91.854,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 688,48 puan ve yüzde 0,74 azalarak 91.864,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 489,93 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 92.062,79 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 91.331,54 puanı, en yüksek 92.425,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 değer kaybıyla 91.854,08 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 1,57, hizmetler endeksi yüzde 0,03 ve sanayi endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 946,65 puan ve yüzde 0,82 azalarak 115.122,04 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 153'ü prim yaptı, 211'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.260,92 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.260,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybederek 211 bin 750 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,2563 lira, satışta 5,2774 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,3277 lira, satışta 5,3491 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1438, sterlin/dolar paritesi 1,2649, dolar/yen paritesi de 111,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,09 dolardan işlem görüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:36
  1. Piyasalarda gün sonu

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