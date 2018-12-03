THY- Euroleague
0553 313 94 23

Piyasalarda gün sonu

Borsa, yüzde 0,46 değer kaybederek 94.974,45 puana geriledi- Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,34 yükselişle 204 bin 400 lira oldu

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:24
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 441,58 puan azalışla 94.974,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 950,93 puan ve yüzde 1 artarak 96.366,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 921,85 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak 96.337,88 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.974,45 puanı, en yüksek 96.829,78 puanı gören endeks, günü yüzde 0,46 değer kaybederek 94.974,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,20 ve hizmetler endeksi yüzde 1,83 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 536,79 puan ve yüzde 0,45 azalarak 118.788,12 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 176'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.232,24 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.232,24 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanarak 204 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,1870 lira, satışta 5,2078 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1534 lira, satışta 5,1741 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1353, sterlin/dolar paritesi 1,2722, dolar/yen paritesi de 113,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,34 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:24
  1. Piyasalarda gün sonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Enflasyonun düşmesinin ardından dolar arttı! İşte doları yükselten söylenti
    1. Enflasyonun düşmesinin ardından dolar..
    2. Denizli'de kayalıklardan düşen iki..
    3. Beşiktaş'tan Caner Erkin açıklaması
    4. Kastamonu'da 3 katlı ahşap ev kül oldu
    5. Başkentte doğalgaz patlaması
    6. EÇADEM yeni binasına taşındı
    7. LPG tankının içinden 36 kilo eroin çıktı
    8. Erik ağacı, Aralık ayında meyve verdi
    9. FETÖ'nün Türk Telekom yapılanması..
    10. Ankara'da patlama! Yaralılar var
    11. Karaköy'de korkutan yangın!
    12. Türk Kızılayından Irak'taki Ezidi..
    13. Yol verme tartışması kanlı bitti! 1 ölü
    14. Yılancık hastalığını biliyor musunuz?
    15. Hakkari'de ihale operasyonu!
    16. Hatay'da 'Hanuka Bayramı' kutlandı
    17. FETÖ sanığı eski öğretmenlerin..
    18. Numan Kurtulmuş kimi kastetti?
    19. Cihaner yeniden CHP yönetimine girdi
    20. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi