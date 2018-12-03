Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 441,58 puan azalışla 94.974,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 950,93 puan ve yüzde 1 artarak 96.366,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 921,85 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak 96.337,88 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 94.974,45 puanı, en yüksek 96.829,78 puanı gören endeks, günü yüzde 0,46 değer kaybederek 94.974,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, teknoloji endeksi yüzde 1,20 ve hizmetler endeksi yüzde 1,83 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 536,79 puan ve yüzde 0,45 azalarak 118.788,12 puandan kapandı. İşlem gören 531 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 176'sı geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Halkbank ve Ereğli Demir Çelik bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.232,24 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.232,24 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanarak 204 bin 400 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,1870 lira, satışta 5,2078 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,1534 lira, satışta 5,1741 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1353, sterlin/dolar paritesi 1,2722, dolar/yen paritesi de 113,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,34 dolardan işlem görüyor.