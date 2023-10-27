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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Yeniakit Publisher
2023-10-27 20:14:00 -
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,36 puan artarak 7.706,41'den kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 44,36 puan artarak 7.706,41'den kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,73 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.677,78 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.500,54, en yüksek 7.740,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 7.706,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 1,40, hizmetler endeksi yüzde 0,71 ve sanayi endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 43,66 puan ve yüzde 0,55 yükselişle 8.022,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​- Altının onsu 1.980 dolar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.980 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 3,4 artışla 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 32,07'den, bileşik getirisi de yüzde 34,64'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,1062 lira, satışta 28,2188 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,0829 lira, satışta 28,1954 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi de 149,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 87,7 dolardan işlem görüyor.

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