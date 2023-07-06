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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Yeniakit Publisher
2023-07-06 19:11:00 -
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,38 puan artarak 6.141,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,55 puan ve yüzde 0,47 değer kazanarak 6.135,31 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.124,23, en yüksek 6.207,85 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 6.141,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,43 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,46 ve hizmetler endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 27,44 puan ve yüzde 0,40 yükselişle 6.811,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Astor Enerji, Şişecam ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.909 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.909 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü 1 milyon 623 bin 500 liradan tamamladı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,0269 lira, satışta 26,1312 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,0292 lira, satışta 26,1335 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 144,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,4 azalışla 75,4 dolardan işlem görüyor.

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