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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.436,21, en yüksek 1.459,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 azalışla 445 bin 500 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:32:06 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,40 puan artarak 1.459,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,13 puan ve yüzde 0,43 kazançla 1.445,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.436,21, en yüksek 1.459,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 1.459,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 1,46 ve hizmetler endeksi yüzde 1,12 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,77 puan ve yüzde 1,81 yükselişle 1.614,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 43'ü geriledi. Gübre Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Kartonsan en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.876,20 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.876,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 düşüşle 445 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4011 lira, satışta 7,4308 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4686 lira, satışta 7,4985 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2248, sterlin/dolar paritesi 1,3483, dolar/yen paritesi de 103,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,86 kazanımla 51,40 dolardan işlem görüyor.

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