  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.384,98, en yüksek 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 artışla 467 bin 700 liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:31:19 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,95 puan azalarak 1.392,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,85 puan ve yüzde 0,63 kazanımla 1.404,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.384,98, en yüksek 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 1.392,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 0,04 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,65 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 1.544,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Şişecam, Odaş Elektrik ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.856,02 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.856,02 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 yükselişle 467 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7818 lira, satışta 7,8130 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8277 lira, satışta 7,8590 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2183, sterlin/dolar paritesi 1,3490, dolar/yen paritesi de 103,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 azalışla 50,65 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak
Dünya

Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Bunun intikamı kesinlik..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme

Çin aşıyı vermedi! Koronavirüs aşısında flaş gelişme
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay