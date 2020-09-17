  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.100,27, en yüksek 1.110,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 472 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:35:01 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,55 puan artarak 1.110,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,69 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.104,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.100,27, en yüksek 1.110,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 1.110,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,68, mali endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,67 puan ve yüzde 0,38 artışla 1.240,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 40'ı geriledi. Kardemir (D), Petkim, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım, Şişecam, Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.947,33 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.947,33 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5099 lira, satışta 7,5400 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4625 lira, satışta 7,4924 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,12'den, bileşik getirisi de yüzde 13,55'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823, sterlin/dolar paritesi 1,2960, dolar/yen paritesi de 104,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,6 artışla 43,78 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...
Korona Virüs

Çinli virolog dünyayı ayağa kaldırdı: İki yarasadan alınan koronavirüsleri birleştirip...

Koronavirüs hakkında yaptığı açıklamalar sonrası ülkesinden kaçarak ABD'ye sığınan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, yaptığı yeni açıklamada şu..
Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş
Gündem

Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de Temel Haklar Komisyonu, çalışanlara hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli..
Halk TV’de ezan sesi yükseldi
Gündem

Halk TV’de ezan sesi yükseldi

CHP’ye destek veren Halk TV’ye konuk olan Temel Karamollaoğlu’nun konuştuğu sırada arka fondan gelen ezan sesi şaşırttı. İslam’a karşı tutum..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı