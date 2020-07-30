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Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.124,60, en yüksek 1.137,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybederek tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 13:06:31 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,65 puan azalarak 1.126,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,63 puan ve yüzde 0,14 değer kazanarak 1.137,17 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.124,60, en yüksek 1.137,17 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 1.126,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,21, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,58 puan ve yüzde 0,99 düşüşle 1.259,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 60'ı geriledi. ASELSAN, Garanti Bankası, Güneş Sigorta, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.954,91 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla 1.954,91 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,12'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1756, sterlin/dolar paritesi 1,3001, dolar/yen paritesi de 105,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,32 azalışla 43,57 dolardan işlem görüyor.

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