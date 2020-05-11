Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 52,97 puan azalarak 97.792,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 574,62 puan ve yüzde 0,59 değer kazanımıyla 98.419,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 97.792,23 puanı, en yüksek 98.641,05 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 97.792,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,22, teknoloji endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 384,08 puan ve yüzde 0,34 azalışla 114.207,42 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 239'u prim yaptı, 156'sı geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), İş Finansal Kiralama, Migros, Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.697,62 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.697,62 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalarak 387 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0626 lira, satışta 7,0909 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0911 lira, satışta 7,1195 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2334, dolar/yen paritesi de 107,65 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,23 gerileyerek 29,23 dolardan işlem görüyor.

