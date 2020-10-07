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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1,147,43 en yüksek 1.156,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybederek tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,50 azalışla 466 bin liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:26:06 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,30 puan azalarak 1.152,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,61 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 1.150,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.147,43, en yüksek 1.156,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 1.152,41 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,49 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,59, hizmetler endeksi yüzde 0,27 ve teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,15 puan ve yüzde 0,32 düşüşle 1.282,11 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti Bankası, Odaş Elektrik, Şişecam, ASELSAN ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.885,70 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.885,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 azalışla 466 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8212 lira, satışta 7,8526 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7398 lira, satışta 7,7708 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1777, sterlin/dolar paritesi 1,2910, dolar/yen paritesi de 105,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,81 azalışla 41,76 dolardan işlem görüyor.

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