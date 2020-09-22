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Ekonomi Piyasalarda gün sonu
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.084,93, en yüksek 1.097,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 470 bin 300 liraya geriledi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 18:21:32 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,14 puan artarak 1.096,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,88 puan ve yüzde 0,17 artışla 1.088,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.084,93, en yüksek 1.097,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 1.096,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 1,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,99 puan ve yüzde 0,91 artarak 1.224,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 23'ü geriledi. Şişecam, Kardemir (D), Petkim, Odaş Elektrik ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.905,23 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.905,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,08 azalışla 470 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6198 lira, satışta 7,6503 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5667 lira, satışta 7,5970 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1715, sterlin/dolar paritesi 1,2738, dolar/yen paritesi de 105,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,11 düşüşle 42,12 dolardan işlem görüyor.

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