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Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 1.194,35, en yüksek 1.203,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,26 artışla 427 bin 467 liraya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:29:22 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,66 puan artarak 1.195,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 7,55 puan ve yüzde 0,63 değer kazanımıyla 1.199,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.194,35, en yüksek 1.203,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 1.195,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 5,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,51 puan ve yüzde 0,11 yükselişle 1.350,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 44'ü geriledi. ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Güneş Sigorta ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.939,64 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.939,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,26 artışla 427 bin 467 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8316 lira, satışta 6,8590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8305 lira, satışta 6,8579 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1775, sterlin/dolar paritesi 1,2891, dolar/yen paritesi de 105,15 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,51 azalışla 43,07 dolardan işlem görüyor.

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