  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Piyasalarda gün sonu

Gün içinde en düşük 104.534,59 puanı, en yüksek 106.291,54 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazanarak tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,57 artışla 377 bin 950 liraya yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:25:18 -
Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 406,26 puan artarak 105.359,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 689,22 puan ve yüzde 0,66 değer kazanımıyla 105.642,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 104.534,59 puanı, en yüksek 106.291,54 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 105.359,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 833,29 puan ve yüzde 0,69 artışla 122.469,87 puandan kapandı. İşlem gören 597 hisse senedinin 101'i prim yaptı, 288'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Pegasus, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


- Altının onsu 1.723,13 dolar


Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.723,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,57 artarak 377 bin 950 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7846 lira, satışta 6,8118 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7560 lira, satışta 6,7831 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1060, sterlin/dolar paritesi 1,2330, dolar/yen paritesi de 107,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,65 yükselerek 34,72 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı