Piyasalarda gün sonu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 766,06 puan artarak 98.945,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 481,81 puan ve yüzde 0,49 değer kazanımıyla 98.661,63 puandan başladı. Gün içinde en düşük 98.068,00 puanı, en yüksek 99.266,68 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 98.945,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 1,76, sanayi endeksi yüzde 1,57 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 546,66 puan ve yüzde 0,47 artışla 117.468,21 puandan kapandı. İşlem gören 598 hisse senedinin 331'i prim yaptı, 76'sı geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama ve Migros en çok işlem gören hisse senetleri oldu.





- Altının onsu 1.696,23 dolar





Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.696,23 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 377 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9034 lira, satışta 6,9311 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9082 lira, satışta 6,9359 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,00'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0876, sterlin/dolar paritesi 1,2460, dolar/yen paritesi de 107,67 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5,10 düşerek 26,16 dolardan işlem görüyor.



