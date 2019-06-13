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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 85'i yükseldi, 288'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8470 liradan, avro 6,6140 liradan işlem görüyor

13 Haziran 2019 Perşembe 13:18
Piyasalarda gün ortası
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,57 azalışla 91.149,94 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 1.455,90 puan değer kaybetti. Dün 92.605,84 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 432,98 puan ve yüzde 0,47 azalışla 92.172,86 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.097,06 puanı, en yüksek 92.172,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 1,27 ve teknoloji endeksi yüzde 2,36 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 85'i yükseldi, 2887i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.



- Altının onsu 1.337,28 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,37, bileşik getirisi yüzde 22,51 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1289, sterlin/dolar paritesi 1,2669, dolar/yen paritesi 108,44 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8470 liradan, avro 6,6140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.337,28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 62,40 dolardan işlem görüyor.
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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:18
  1. Piyasalarda gün ortası

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