Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,42 artışla 103.695,56 puandan tamamladı.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 428,98 puan değer kazandı. Cuma günü 103.266,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 297,52 puan ve yüzde 0,29 artışla 103.564,09 puandan başladı. Endeks, en düşük 103.475,19 puanı, en yüksek 103.960,22 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,53, teknoloji endeksi yüzde 1,65 değer kazandı, hizmetler endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 221'i yükseldi, 138'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Kardemir (D) ve Garanti Bankası oldu.

- Altının onsu 1.287,96 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,03, bileşik getirisi yüzde 18,84 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1342, sterlin/dolar paritesi 1,3239, dolar/yen paritesi 111,82 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3820 liradan, avro 6,1080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.287,96 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,69 dolardan işlem görüyor.