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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 224'ü yükseldi, 120'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3350 liradan, avro 6,1080 liradan işlem görüyor

29 Ocak 2019 Salı 13:12
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 artarak 101.995,50 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 705,74 puan değer kazandı. Dün 101.289,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 69,07 puan ve yüzde 0,07 artışla 101.358,82 puandan başladı. Endeks, en düşük 101.077,08 puanı, en yüksek 102.088,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,97, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,78 ve teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 224'ü yükseldi, 120'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, TÜPRAŞ ve Kardemir (D), oldu.


- Altının onsu 1.309,00 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1440, sterlin/dolar paritesi 1,3160, dolar/yen paritesi 109,40 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3350 liradan, avro 6,1080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.309,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 60,50 dolardan işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 13:12
  1. Piyasalarda gün ortası

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