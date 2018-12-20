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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalarak 92.062,79 puana indi- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 152'si yükseldi, 211'i değer kaybetti- İstanbul serbest piyasada dolar 5,2400 liradan, avro 6,0210 liradan satılıyor

20 Aralık 2018 Perşembe 13:20
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 azalarak 92.062,79 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 489,93 puan değer kaybetti. Dün 92.552,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 688,48 puan ve yüzde 0,74 azalışla 91.864,74 puandan başladı. Endeks, en düşük 91.331,54 puanı, en yüksek 92.086,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,98, sanayi endeksi yüzde 0,41, teknoloji endeksi yüzde 1,01 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 152'si yükseldi, 211'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Halkbank, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.255,87 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1476, sterlin/dolar paritesi 1,2697, dolar/yen paritesi 111,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2400 liradan, avro 6,0210 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.255,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,51 dolardan işlem görüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:20
  1. Piyasalarda gün ortası

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