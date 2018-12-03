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Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 artarak 96.337,88 puana yükseldi- Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 262'si yükseldi, 97'si değer kaybetti

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:14
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 artarak 96.337,88 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 921,85 puan değer kazandı. Cuma günü 95.416,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 950,93 puan ve yüzde 1 artışla 96.366,96 puandan başladı. Endeks, en düşük 96.252,45 puanı, en yüksek ise 96.829,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,84, teknoloji endeksi yüzde 0,35 ve sanayi endeksi yüzde 2,01 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 262'si yükseldi, 97'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Halkbank oldu.


- Altının onsu 1.231,19 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1357, sterlin/dolar paritesi 1,2761, dolar/yen paritesi 113,47 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2190 liradan, avro 5,9300 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.231,19 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,77 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:14
  1. Piyasalarda gün ortası

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