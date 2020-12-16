  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 36'sı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,8880 liradan, avro 9,5040 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:19:35 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 1.405,91 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,52 puan değer kazandı.

Dün 1.395,40 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,85 puan ve yüzde 0,63 kazançla 1.404,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.402,91, en yüksek 1.409,78 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 0,68, hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 60'ı yükseldi, 36'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Garanti Bankası, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası oldu.


- Altının onsu 1.863,00 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2200, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 103,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8880 liradan, avro 9,5040 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.863,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 51 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan tepki çeken 'Türkiye' kararı!
Ekonomi

Rusya'dan tepki çeken 'Türkiye' kararı!

Rusya, Antalya ve İzmir’den domates ve biber ithalatını koronavirüs gerekçesiyle yasakladı. Rusya’ya biber ihracatında en yoğun dönemini yaş..
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay