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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 17'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,7430 liradan, avro 9,1990 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:25:26 -
Piyasalarda gün ortası

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,87 artışla 1.335,50 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,55 puan değer kazandı.

Cuma günü 1.323,95 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 5,34 puan ve yüzde 0,40 kazanımla 1.329,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.322,59 ve en yüksek 1.336,00 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 1,98 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükseldi, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları oldu.


- Altının onsu 1.868,76 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1877, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 103,80 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7430 liradan, avro 9,1990 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.868,76 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,58 yükselişle 45,86 dolardan işlem görüyor.

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