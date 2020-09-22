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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 28'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,6470 liradan, avro 8,9810 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:22:09 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.093,75 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,72 puan değer kazandı.

Dün 1.087,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 1,88 puan ve yüzde 0,17 artışla 1.088,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.084,93, en yüksek 1.095,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,50 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,10 azalış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükseldi, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Kardemir (D), Petkim, Garanti Bankası ve Turkcell oldu.


- Altının onsu 1.903,17 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,33, bileşik getirisi yüzde 13,77 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,2792 ve dolar/yen paritesi 104,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6470 liradan, avro 8,9810 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.903,17 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 42,5 dolardan işlem görüyor.

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