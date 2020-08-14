Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,53 azalışla 1.083,42 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,84 puan değer kaybetti. Dün 1.110,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 6,74 puan ve yüzde 0,61 azalarak 1.093,52 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.077,32, en yüksek 1.096,18 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,41, hizmetler endeksi yüzde 2,07, sanayi endeksi yüzde 1,21 ve teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si yükseldi, 79'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tüpraş, RTA Laboratuvarları Türk Hava Yolları ve ASELSAN oldu.





- Altının onsu 1.945,45 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3086, ve dolar/yen paritesi 106,70 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3770 liradan, avro 8,7070 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,40 azalışla 1.945,45 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,86 azalışla 44,96 dolardan işlem görüyor.







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