  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si yükseldi, 52'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,3310 liradan, avro 8,6800 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:26:20 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 1.115,51 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,33 puan değer kazandı. Dün 1.114,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugüne 5,30 puan ve yüzde 0,48 artarak 1.119,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.105,64, en yüksek 1.125,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,11, sanayi endeksi yüzde 0,08, hizmetler endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 1,09 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si yükseldi, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Tüpraş, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.


- Altının onsu 1.930,98 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,38, bileşik getirisi yüzde 13,83 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1843, sterlin/dolar paritesi 1,3094 ve dolar/yen paritesi 106,81 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3310 liradan, avro 8,6800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,74 artışla 1.930,98 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,02 azalışla 45,57 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!
Gündem

Çarpıcı açıklama: AK Parti, Erdoğan'ı da sanık sandalyesine oturtacak!

Erdoğan'ın eşcinsel sapkınlarla ilgi yaptığı açıklamayı hatırlatan Dilipak, "Lanetlenmiş sapkınlık dediği Erdoğan ile beraber sanık olacağız..
Bıçaklı kavgada 2 yaralı
Yerel

Bıçaklı kavgada 2 yaralı

Osmaniye'de bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan bir kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!
Siyaset

CHP'li vekilden hükümete takdir toplayan 'Doğu Akdeniz' desteği: Pilot olarak hazırım!

Mavi Vatan hamleleriyle ilgili CHP'li vekilden hükümete destek geldi. Eski pilot olan CHP'li Mehmet Ali Çelebi, "Siyasi desteğim tamdır, hiç..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı