Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 artışla 102.672,23 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,30 puan değer kazandı. Dün 102.648,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 195,26 puan ve yüzde 0,19 azalarak 102.453,67 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 102.013,76 ve en yüksek 102.835,00 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 172'si yükseldi, 211'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Eczacıbaşı İlaç, ASELSAN,Garanti Bankası, Türk Hava Yolları oldu.





- Altının onsu 1.734,50 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0892, sterlin/dolar paritesi 1,2168 ve dolar/yen paritesi 107,49 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 6,8090 liradan, avro 7,4200 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,43 değer kazancıyla 1.734,50 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 4,58 azalışla 34,40 dolardan işlem görüyor.