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Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 4'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,6360 liradan, avro 9,0330 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:25:08 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,41 artışla 1.289,68 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,93 puan değer kazandı. Dün 1.271,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,31 puan ve yüzde 0,42 artarak 1.277,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.272,76 ve en yüksek 1.291,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,68, teknoloji endeksi yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 1,64, hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükseldi, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Kardemir (D), Akbank, Petkim ve Yapı Kredi Bankası oldu.


- Altının onsu 1.880,10 dolar seviyesinde


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,48, bileşik getirisi yüzde 13,93 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1827, sterlin/dolar paritesi 1,3171 ve dolar/yen paritesi 105,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6360 liradan, avro 9,0330 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.880,10 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,44 düşüşle 43,33 dolardan işlem görüyor.

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