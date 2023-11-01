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Ekonomi Piyasalarda "dalgalı" bekleyiş
Ekonomi

Piyasalarda "dalgalı" bekleyiş

Yeniakit Publisher
2023-11-01 12:50:00 - 2023-11-01 12:51:26
Piyasalarda "dalgalı" bekleyiş

FE faiz kararı bu akşam saat 21:00’de açıklanacak fakat piyasaya gün içinde dalgalı fiyatlama olarak yansıması bekleniyor.

 Borsa İstanbul alıcılı başladığı güne öğleden sonra derinleşen satışlarla devam etti. Gün sonunda en çok düşen sektör endeksi  yüzde 5,42 ile sigortacılık olurken, ikinci sırada yüzde 5,08 düşen Madencilik oldu. yüzde 4,72 yükseliş ile Turizm Endeksi ve yüzde 0,57 artışla Spor Endeksi ise pozitif ayrışan sektör endeksleri olarak dikkat çekti.

Dün en çok işlem yapılan hisse senetleri TUPRS, MIATK ve TABGD olurken, güçlü destek seviyesi 7.500 üzerinde kapanış gerçekleştiren Bis100 Endeksi’nde bugün tutunmanın devam edip etmeyeceği takip edilecektir. Jeopolitik riskler ve akşam yapılacak olan ABD Federal Rezerve Bank toplantısı öncesi dalgalı ve satışların genele yayıldığı bir işlem günü olabilecek.

Dalgalı seyir beklentisi

Bugün ABD Federal Rezerve Bank toplantısı gerçekleştirilecek. Para politikası faizi son toplantıda 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. Piyasa genel beklentisi yine FED’in faiz artış yapmayacağı yönünde yoğunlaştı. Faiz kararı bu akşam saat 21:00’de açıklanacak fakat piyasaya gün içinde dalgalı fiyatlama olarak yansıması bekleniyor.

Destek ve direnç noktaları

BIST100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 2,58 düşüş ile 7.514,10 seviyesi ile günü tamamladı. Gün içi en düşük seviye 7.496,37 olur iken, en yüksek seviye 7.775,13 oldu. Toplam işlem hacmi 87,9 Milyar TL olarak gerçekleşti.

Açılışta pozitif olan BİST100 Endeksi günün devamında yavaşça açılıştaki kazancını vererek kapanışa doğru satışların derinleşmesi ile 5 günlük basit ortalamasının altını test etti. Borsa İstanbul özelinde bakıldığında dirençlerin 7690- 7810- 7.920 desteklerin ise  7.415-7.310- 7.140 seyretmesi bekleniyor.
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