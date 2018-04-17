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Piyasalar yükselişte!

ABD, İngiltere ve Fransa’nın oluşturduğu koalisyonun hafta sonu Suriye’de hava bombardımanı gerçekleştirmesi üzerine dalgalanan piyasalar, haftaya yükselişle başladı. TL, dolar ve euro karşısında zayıf da olsa değer kaybederken, borsa yükselişe geçti.

17 Nisan 2018 Salı 12:19
Piyasalar yükselişte!

Haftanın ilk işlem günü kurda yukarı yönlü hareket gözlenirken, Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı. Haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan Dolar/TL, dün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 4,1027’den alıcı bulurken saat 18.00 itibariyle yüzde 0,46 artışla 4,1164’den, euro ise yüzde 0,66’lık artışla 5,0927’den işlem gördü. Suriye’ye ilişkin gelişmeler ile ABD-Rusya geriliminin de gündemin öne çıkan maddeleri olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL’de 4,10’un altına kapanışlar yaşanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını vurguladı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi de haftaya yüzde 0,23 artışla 109.860,89 puandan başlarken günü, yüzde 0,79’luk artışla 110,401 puandan kapattı. Cuma günü negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 109.604 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bu hafta Suriye’ye ilişkin gelişmeler, ABD-Rusya gerilimi, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye ile ilgili raporu ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.000-112.500 bandına yerleştiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.

MOODY’S YİNE GERİYOR

Açıklamalarıyla Türkiye ekonomisinde algı operasyonu yapan Moody’s, yine Türkiye’yi hedef aldı. Moody’s, Türk Lirası’ndaki değer kaybının kredi notu açısından negatif unsur olduğunu belirtti. Moody’s’ten Türk Lirası’nın performansına ilişkin yapılan açıklamada, son verilere göre Türkiye’nin cari açığının geçen yılın şubat ayına kıyasla yüzde 60 daha yüksek olduğu belirtilirken, bunun devam eden potansiyelin üzerindeki ekonomik büyümenin bir sonucu olduğu ifade edildi. Açıklamada, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Türk Lirası’nın dolar karşısında 4,15 seviyesini gördüğü, para biriminde devam eden zayıflıkların Türkiye’nin dışsal hassasiyetlerinin yüksek olması, döviz rezervlerinin ise düşük olması sebebiyle sorun teşkil ettiği öne sürüldü. Moody’s açıklamasında, TL’deki bu gelişmelerin Türkiye’nin kredi notu açısından negatif unsur oluşturduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 12:19
  1. İstanbul
  2. piyasalar yükselişte

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