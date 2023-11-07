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Ekonomi Piyasalar yön tayininde
Ekonomi

Piyasalar yön tayininde

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:08:26 - 2023-11-07 12:08:25
Piyasalar yön tayininde

Türk lirasının görünümünde anlamlı bir değişim göze çarpmazken kurda hafif yukarı yönlü eğilim devam ediyor. Piyasaların gözü yine uluslararası konjonktürde gelişen verilerde olacak.

Türk lirasının görünümünde anlamlı bir değişim göze çarpmazken kurda hafif yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 2 yıl vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40'a yaklaşırken son iki haftada 60 baz puanlık geri çekilen Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ise 370 baz puanın altına indi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmedi 2029 Ocak vadeli dolar cinsi sukuk ihracı için bankalara yetki verildiği not edilmişti. Borsa İstanbul son iki haftada yatay bir eğilim sergileyerek net bir yön tayin etmekte zorlandı. Yeni haftaya ise çok daha pozitif bir seyre girdiği söylenebilir.
Piyasaların gözü yine uluslararası konjonktürde gelişen verilerde olacak. Bu verilerde ise yine yatırımcı bağlamında Ortadoğu'daki çatışmalar ve çatışmaların seyri etkili olacak.

Kritik teknik seviyelerin aşılmasının yanında ABD tahvil faizlerinin geri çekilmesinin küresel risk iştahına pozitif yansımasının da iyimser havada etkili olduğu söylenebilir. 7800 puanın üzerinde kalınmasının kısa vadede yukarı yönlü hareket alanının genişlemesine katkı sağlayabilecek. 8000 puanın oldukça önemli bir direnç noktasına dönüştüğü de dikkatlerden kaçmıyor.

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