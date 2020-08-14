Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

ABD'de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları verisi, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez 963 bine düşerek 1 milyonun altına düşse de, New York borsası takip etti teknoloji payları hariç satıcılarla bir kurs.

Dow Jones endeksi yüzde 0,29, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Kovid-19 salgınıyla mücadele için teşvik paketi görüşmelerinin ne zaman başlayacağına dair hala belirsizlik bulunduğunu belirterek, teşvik paketi görüşmelerinin çıkmaza girdiğini belirterek endişeleri artırdı.

Avrupa yakasında ise Almanya'da dün açıklanan enflasyon verileri Katma Değer Vergisi indiriminin etkisiyle 2016'dan bu yana ilk kez sıfırın altına düştü ve borsalarda eksi yüzde 0,1'den sonra düşüşler görüldü. DAX endeksi Almanya'da yüzde 0,50, FTSE 100 endeksi İngiltere'de yüzde 1,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 düştü.

Bugün Asya piyasalarında karışık bir görünüm var. Çin'de açıklanan sanayi üretim verilerinin Temmuz ayında yıllık yüzde 4,8 artışa rağmen beklentilerin altında kaldığı, Temmuz ayında ise tahminlerin aksine perakende satışların azaldığı görüldü. Bu gelişmelerle kapanışa yakın olan Şangay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, Nikkei 225 endeksi Japonya'da yatay kaldı. Güney Kore'de Kospi endeksi 1,3 azaldı.

Dün güne yükselişle başlayan yurt içi BIST 100 endeksi, analistlerin direnç dediği 1.120 puanın üzerine çıkamadı ve Avrupa borsalarına paralel düştü. BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,25 kaybederek günü 1.100,26 puandan tamamladı. Dün 7,3391'den kapanan dolar / TL, bugün bankalararası piyasa açılışında 7,3470'den işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 aşısı için haber akışının ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, veri gündeminde ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın yurt içi beklenti anketi, ABD'de sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde yurtdışındaki büyümenin öne çıktığını belirtti.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan destek olarak 1.070 puanın önemini ifade eden analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın yaptığı ankete katılan ekonomistler, cari açığın Haziran ayında 3 milyar dolarlık açık vermesini bekliyor. Ekonomistler ayrıca Haziran ayında 2019 yılının aynı dönemine göre düzeltilmemiş sanayi üretim endeksinin yüzde 2,3 artacağını, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1 azalacağını tahmin ediyor.