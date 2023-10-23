Piyasalar yeni yol arayışında

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. Özellikle İsrail’in Gazze’ye kara harekâtı düzenleme ihtimalinin canlı kalması kısa vadede tansiyonun düşme olasılığını azaltıyor.

Piyasalar yaşanan sorunların bölgedeki güçlü aktörlerin başında gelen Türkiye’nin ABD ve İsrail ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışırken devam etmesi durumunda ise petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilim cari denge açısından şartları zorlaştıran bir tablo ortaya çıkarabilir.

Borsa yüzde 11 kaybetti

Tüm bunlar Borsa İstanbul’un savaşın başından bu yana yüzde 11’in üzerinde değer kaybetmesine ve küresel borsalardan daha negatif bir tepki vermesine neden oldu. Ünlü Co analizine göre; yurt içinde haftanın en önemli konu başlığı olan TCMB PPK toplantısını Perşembe günü gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 500 baz puanlık artırımla yüzde 30 seviyesine taşımıştı. Perşembe günkü toplantı için tahminlere baktığımızda ağırlıklı olarak yüzde 35 seviyesinde rakamlar görüyoruz.

Gözler yeni verilerde

Orta Doğu’daki gerilimin gölgesinde kalsa da yeni haftada önem derecesi yüksek makroekonomik verileri de takip edilecek. ABD’de üçüncü çeyrek GSYH rakamının yanında Fed’in enflasyonu takip etmek için izlediği PCE endeksi açıklanacak. GSYH rakamı üçüncü çeyreğe ait ilk veri olduğu için önemi yüksek. Orta Doğu’daki gerilimin etkisini hissetmeye devam eden TL geride bıraktığımız haftada da zayıf bir performans sergiledi. Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimin de TL açısından şartları zorlaştırdığını söyleyebiliriz.